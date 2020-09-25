Для этой категории налогоплательщиков вводится льготная ставка 5% по налогу на прибыль в течение пяти лет с момента получения первой прибыли. Снижен налог на имущество организаций, то есть, устанавливается льготная ставка 1,1% в отношении имущества, созданного или приобретенного в сроки реализации указанных проектов, в течение трех лет с даты признания имущества объектом налогообложения.

Кроме того разработаны льготы для резидентов, работающих по упрощенной системе налогообложения и выбравших в качестве налогообложения доходы. Ставка для них составит 1% в первые пять лет с момента получения первых доходов.

"Создание привлекательных условий для инвесторов уже в краткосрочной перспективе приведет к положительным бюджетным и социальным эффектам для региона", — отметил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам регионального Заксобрания Виктор Казарин, слова которого приводятся в сообщении.

Преференции начнут действовать с 1 января 2021 года.