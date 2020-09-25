В голосовании на портале www.germany.travel приняли участие около 13 тысяч путешественников более чем из 50 стран. Опрос длился с 14 ноября 2019 года по 31 июля 2020.\

Фото: www.facebook.com/MiniaturWunderlandHamburg

"Миниатюрная страна чудес" в Гамбурге уже в третий раз становится победителем голосования. Второе место занял парк развлечений "Европа-парк" в городке Руст. На третьем месте баварский королевский замок Нойшванштайн", — рассказали в DZT.

"Миниатюрная страна чудес" — самая большая модельная железная дорога в мире площадью 1500 квадратных метров. За 19 лет эту достопримечательность в районе Гамбурга Шпайхерштадт посетили около 19 млн гостей.

Парк развлечений "Европа-парк" в городке Руст, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, ежегодно принимает около 5,8 миллионов гостей. Это самый крупный и самый посещаемый парк Германии. Его территория поделена на 18 тематических областей с аттракционами и шоу. С 2019 года заработал новый аттракцион "Водный мир Рулантика" (Rulantica).

Замок Нойшванштайн – бывшая резиденция баварского короля Людвига II. Ежегодно замок посещают 1,5 млн туристов со всего мира.

В топ-10 вошли такие достопримечательности Германии, как исторический центр Дрездена, "средневековый" город Ротенбург-об-дер-Таубер, Романтическая дорога на юге страны, баварский курорт Берхтесгаден и озеро Кёнигсзе, Кельнский собор — объект культурного наследия ЮНЕСКО, лесной массив Шварцвальд и остров Рюген.

Всего туристы выбрали сто лучших достопримечательностей, с полным списком можно ознакомиться по адресу www.germany.travel.