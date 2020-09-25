Как сообщает пресс-служба музея, в составе коллекции Эрмитажа есть и Фонд научных приборов и инструментов. В нём собраны разнообразные памятники истории науки и техники, его ядром является мемориальная коллекция приборов и инструментов Петра Великого.

"Однако "техническая коллекция" Эрмитажа включает в себя и знаковые образцы прикладной научной деятельности более поздних эпох. К таким инструментам познания мира относится приборы "светописи", как часто художественно называют фотографию", — отмечают в музее.

В Эрмитаже хранится небольшая (немногим более двух десятков) коллекция фотографических камер конца XIX — первой половины XX веков. В ней представлены изделия как "столпов фотоиндустрии" Запада, так и отечественная продукция, разнообразные типы и конструкции аппаратов для создания "световых картин".

Посетителям расскажут о классических инструментах "светописи" и покажут фотоаппараты предыдущих веков.