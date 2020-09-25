"Дата старта пока не называется. Но ведомство особо подчеркивает, что получение необходимых для участия в программе эквайринговых идентификаторов занимает два-три рабочих дня, и рекомендует в случае задержки информации от банка быть настойчивыми. Иными словами, уже пора готовиться ко второму этапу, а при возникновении вопросов обращаться в Ростуризм", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на письмо ведомства.

Она уточнила, что туроператоры и гостиницы, которые принимали участие в первом этапе программы, могут заново не получать идентификаторы, если прежние не использовались после завершения акции и по ним не проходили покупки.

Как сообщалось ранее, ко второму этапу правила программы кэшбека планируется изменить: минимальный порог для возврата денег будет снят, а максимальная сумма кэшбека составит 50 тыс. рублей. Минимальное количество дней отдыха для участия в программе будет сокращено с 4 до 2 дней, чтобы участвовать в ней могли также поездки на выходные. Кроме того, в программу войдут санаторно-курортные предприятия.

"Ничего не говорится в письме Ростуризма о необходимости наличия у санаториев медицинской лицензии, хотя на стадии обсуждения второго этапа речь об этом шла и в проекте постановления правительства также упоминается. Ростуризм также не назвал в числе приглашенных организации, предлагающие отдых детей и их оздоровление, а в проекте постановления правительства они есть. Возможно, эти вопросы будут сняты в окончательном варианте постановления правительства", — отметила Тюрина.

В рамках второго этапа программы количество начислений кэшбека на одну и ту же карту "МИР" не ограничено. Турпакеты и услуги размещения могут быть предложены туристам на период до 10 января 2021 года – то есть с захватом высокого новогоднего сезона.

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В первом этапе приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено использовать для второго этапа распродажи туров с кэшбеком.

По вопросам участия в программе Ростуризм предлагает обращаться по адресу programma@tourism.gov.ru.