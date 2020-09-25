"Я думаю, что мы в ее (второй волны — ИФ) начале. У нас было существенное снижение во второй половине июля — начале августа. Было по 30-45 случаев в сутки за счет. Потом мы вышли на учебу, появились вспышки в закрытых учреждениях. Мы все ходим на работу, это приводит к росту (заболевших — ИФ)", — сказал Деев.

По его словам, медики фиксируют снижение числа бессимптомных пациентов и рост заболевших с коронавирусом, ОРВИ и с пневмонией.

Деев добавил, что региональный оперштаб обсуждает возврат к некоторым ограничением, но не стал уточнять, к каким именно.

По информации регионального оперштаба, в Томской области за сутки выявлено 73 случая коронавируса.

Всего в Томской области за все время наблюдения зафиксировано 7 тыс. 98 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 тыс. 880, умерших — 82.