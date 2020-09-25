"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7 212 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1856 (25,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

По данным на пятницу, впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч, до этого, в конце минувшей недели была преодолена отметка в шесть тысяч. Наиболее высокий рост отмечен в Москве: за сутки российской столице выявлено 1560 новых случаев.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1227 человек были выписаны по выздоровлению, 14 скончались.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 136 048 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерло — 20 056 человек. Количество выписанных составило 934 146 человек, в том числе 4 317 выписанных за последние сутки", — говорится в сообщении оперштаба.