По данным на пятницу, впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч, до этого, в конце минувшей недели была преодолена отметка в шесть тысяч. Наиболее высокий рост отмечен в Москве: за сутки российской столице выявлено 1560 новых случаев.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1227 человек были выписаны по выздоровлению, 14 скончались.
"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 136 048 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерло — 20 056 человек. Количество выписанных составило 934 146 человек, в том числе 4 317 выписанных за последние сутки", — говорится в сообщении оперштаба.