Авиарейс будет выполняться на SSJ-100 трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

"Данный рейс — субсидируемый", — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский.

Тиховский добавил, что сейчас региональные власти работают над тем, чтобы расширить географию субсидируемых рейсов из Мурманска с учетом пожеланий местных жителей.

На старте продаж стоимость билетов составляла 1,9 тыс. рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по стратегическому развитию АК "Азимут" Дмитрий Звонарев, авиакомпания планирует расширять географию полетов из аэропорта "Мурманск".

"Совместно с правительством области ведем работу по созданию и возможности расширения маршрутов на юг, это такие аэропорты, как Ростов, Минеральные Воды, возможно, Белгород и Воронеж", — сказал Звонарев, добавив, что новые субсидируемые маршруты могут появиться уже в 2021 году.

В настоящее время из аэропорта "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") выполняются также рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Архангельск, Петрозаводск, Череповец, Анапу, Сочи и Симферополь.