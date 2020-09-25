"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", — говорится в обращении Собянина в связи с новым указом о введении ограничений в Москве, опубликованном в пятницу.

При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Собянин рекомендовал работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на "удаленку" или взять отпуск.

"Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы. Но если ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности", — говорится в обращении.

В пятницу мэр издал указ, в соответствии с которым в Москве с 28 сентября из-за роста случаев выявления COVID-19 вводится ряд ограничений.

В указе говорится, что "возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания в том числе жилые и садовые дома".

"Исключение могут составить случаи обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы; передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом", — говорится в указе.