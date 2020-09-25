В пресс-службе министерства подтвердили, что предложения по этому вопросу в правительство внесены, но не стали уточнять их содержание.

Мораторий на банкротства компаний и ИП из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей правительство РФ объявило на период с 6 апреля по 6 октября 2020 года в качестве одной из основных антикризисных мер. Мораторий не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.

При этом действующий мораторий также распространяется на фигурантов списка системообразующих организаций российской экономики, а также перечень стратегических предприятий и АО. В проекте постановления о продлении моратория на три месяца начиная с 7 октября (то есть фактически до окончания новогодних январских каникул) упоминаний о системообразующих и стратегических компаниях нет — только о пострадавших отраслях.

Большинство публичных компаний, подпадающих под действие моратория, от него отказались — это сохраняет им право выплачивать дивиденды и проводить buyback. Последним на данный момент такой шаг предпринял "Мечел". В его случае наличие моратория имело прямые последствия для акционеров: из-за него компания задерживала выплату дивидендов за 2019 год и выкуп акций у не согласных с реструктуризацией долга.

"Мечел", как и многие другие крупные компании, подпадал под мораторий именно как системообразующее предприятие — к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям он не относится. На такие компании, если постановление будет подписано в предложенной Минэкономразвития редакции, мораторий начиная с 7 октября распространяться не будет. При этом ряд компаний из числа системообразующих под мораторий подпадают по обоим основаниям (например, "Аэрофлот" — авиаперевозки входят в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса), и для них он будет действовать до начала января 2021 года.