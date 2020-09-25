Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing-737-800 вместимостью 189 пассажиров.

С 27 октября авиакомпания запустит прямые перелеты по направлению Сургут-Сочи дважды в неделю по вторникам и субботам. Как отмечается в сообщении, рейсы по данным направлениям являются для авиакомпании новыми. Они будут осуществляться в течение всего зимнего периода навигации, который продлится до конца марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону, входит в холдинг "Аэропорты регионов"), Nordwind в октябре начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы и Сочи в Ростов-на-Дону.

Так, с 1 октября Nordwind начнет выполнять рейсы из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в аэропорт "Платов" на ежедневной основе.

С 28 октября авиакомпания приступает к выполнению рейса Сочи — Ростов-на-Дону с частотой три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

На сегодняшний день ежедневно из аэропорта "Платов" в столицу совершается до 17 перелетов рейсами 6 перевозчиков. Полеты выполняют "Аэрофлот", "Азимут", S7, Smartavia, "ЮТэйр" и "Якутия". Рейсы в Сочи также выполняются ежедневно авиакомпаниями "Азимут" и "ЮТэйр".

В настоящий момент Nordwind летает из Сочи в Екатеринбург, Казань, Москву, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Самару, Сыктывкар, Ульяновск, Уфу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сочинского аэропорта, в рамках летнего расписания из Тюмени в Сочи выполняют полеты авиакомпании "Победа", "ЮТэйр", "Ред Вингс" и "Россия". Из Сургута в Сочи прямые рейсы выполняет только "ЮТэйр".

По данным Росавиации, в 2019 году компания Nordwind перевезла 5,5 млн пассажиров (рост на 13% к 2018 году), став по этому показателю восьмой среди российских перевозчиков. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Базэл Аэро", которая также контролирует аэропорт Владивостока. В 2019 году эти четыре аэропорта вместе обслужили более 16 млн человек.

Ростовский аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам первого полугодия 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 700,4 тыс. человек, что на 53% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в минувшем году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза — до 592 тыс. человек.