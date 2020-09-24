"Площадка объединила более 200 российских экспертов, которые обсудили достижения и перспективы индустрии гостеприимства и других направлений отрасли", — отметил собеседник агентства.

Программа форума была разделена на несколько частей. Для экскурсоводов и представителей объектов турпоказа организованы ознакомительные поездки по достопримечательностям Торжка, маршруту "Тверская Карелия" с посещением Карельского подворья Власовых в селе Толмачи, клуба-музея в деревне Бронино.

"Акцент в отрасли делаем на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе введены субсидии на создание объектов туристического показа и приобретение автобусов, поддержку турпоездок школьников и другие", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

В отеле "Барская усадьба" Старицкого района состоялось деловое общение экспертов. Его участниками стали руководители Российской гостиничной ассоциации, Общенационального союза индустрии гостеприимства, ассоциации автомототуризма и караванинга, Минтуризма региона и других организаций.

"Обсуждались новации в гостиничном законодательстве, развитие делового туризма, итоги автопробега по маршруту "Государева дорога", который прошел этим летом, и другие актуальные темы", — добавил собеседник агентства.