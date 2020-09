"Энди Уорхол для нас — это не просто художник, это не просто человек, который каким-то образом повлиял на нашу жизнь, на культуру. Энди Уорхол — это человек, который вобрал в себе все лучшее, что было и есть в европейской и американской культуре, объединил это в себе и представил в новом свете. Это человек, который повлиял на все области жизнедеятельности — на живопись, кинематограф, на произведения культуры, даже на ритэйл" — сказал на открытии продюсер выставки Александр Начкебия.

Для посетителей экспозиция откроется с 25 сентября.

На ней будут представлены более 200 работ, среди которых ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века". Кроме этого, будут показаны известные работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий" и портреты Ленина.

Выставка представляет Энди Уорхола с разных сторон — как художника, дизайнера, оформителя, иллюстратора, фотографа, кинорежиссера, деятеля, оказавшего огромное влияние на культуру XX столетия, и просто как человека.

Также будут представлены киноработы Уорхола, отдельный зал посвящен сотрудничеству художника с лейблами и музыкальными группами (The Rolling Stones, The Velvet Underground и др.). Кроме этого, в состав экспозиции войдет воссозданная "Фабрика" (The Factory) — арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, центр притяжения мировой богемы.

Зрители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта — "Серебряными облаками". Несколько залов выставки будут оформлены фирменными обоями художника.

Посетителям будет предложен бесплатный аудиогид, а также организованы экскурсии, лекции и воркшопы.