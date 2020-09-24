Весной власти Нидерландов предоставили KLM помощь в размере 3,4 млрд евро, в то время как Air France получила во Франции поддержку на 7 млрд евро.

"Эта помощь позволяет нам продержаться менее 12 месяцев. В данный момент мы обсуждаем с акционерами способ укрепить наше финансовое положение после этого", — сказал Смит.

В то же время он отметил, что "еще слишком рано говорить об объеме возможной докапитализации". "Этот вопрос будет решен перед следующим общим собранием акционеров", — добавил он.

Смит отметил, что летом Air France-KLM зафиксировала положительную динамику, однако перевозки снова снизились в конце периода отпусков.

По словам главы авиакомпании, бизнес Air France-KLM упал на 60% по сравнению с прошлым годом. Авиакомпания прогнозирует, что ей не удастся вернуться к уровню 2019 года раньше 2024 года.