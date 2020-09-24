"Письма рекомендательного характера подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным", — сказал представитель пресс-службы.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

По данным РБК, письма мэра направлены, в частности, главам Сбербанка и "Яндекса".

"Сотрудники "Яндекса" могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации и официальных рекомендаций", — заявили "Интерфаксу" в компании.

В Сбербанке пока не ответили на запрос агентства.