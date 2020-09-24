"Британская туристка потеряла бриллиант в Дубае и обратилась за помощью в полицию. Она побывала во многих местах города и не знала, где именно обронила драгоценность", — пишет издание.



Как отмечает газета, полиции эмирата понадобилось 48 часов, чтобы отыскать камень.



Полицейские осмотрели все места, где останавливалась туристка, а затем связались с ее водителем такси, но он заявил, что ничего не находил в машине. Тогда они нашли пассажирку, которая пользовалась такси вслед за туристкой. У нее и оказался бриллиант.



"Драгоценность вернули туристке. Полиция Дубая придерживается стратегии по обеспечению комфортного пребывания путешественников в эмирате", — пишет Gulf News.