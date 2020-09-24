"Теперь клиенты B2B.Ostrovok могут оформить страховой полис ERV для путешествий по России и за границу. Многие наши партнеры, особенно турагенты, ждали этого обновления. Теперь они смогут оформить все составляющие путешествия – отель, авиаперелет, трансфер, автомобиль и страховку – в единой системе", — цитирует пресс-служба CEO Emerging Travel Group, управляющей B2B.Ostrovok, Феликса Шпильмана.

В свою очередь гендиректор страховщика Андрей Тюрин заметил, что услуга как никогда своевременна для планирования путешествия, которое теперь зависит в том числе и от уровня здравоохранения в стране пребывания, а значит и правильного выбора всех составляющих поездки.

В пресс-службе ERV напомнили, что страховой полис компании не имеет ограничений по возрасту застрахованного. Он покрывает широкий перечень возможных рисков, в том числе медицинские расходы при осложнении и обострении хронических заболеваний, солнечных ожогов и аллергии, страхование осложнений протекания беременности на сроке до 31-й недели включительно, страхование активного отдыха без повышающих коэффициентов, и многие другие случаи.

Также медицинские программы ERV покрывают расходы на амбулаторное или стационарное лечение при заболевании COVID-19.

Услуга оформления страхового полиса уже доступна всем зарегистрированным пользователям B2B.Ostrovok. Заказать ее можно сразу же при бронировании отеля или авиабилета в разделе "Дополнительные услуги". Для заявки необходимо указать даты поездки и личные данные туриста.