В исследовании приняли участие свыше 2,1 тыс. человек.

"Делать прививки от COVID-19 ради путешествий не готова большая часть опрошенных: 41% респондентов сказали, что в таком случае откажутся от поездки за границу, а еще 20% попробуют обойти систему, чтобы все-таки поехать за рубеж, но без прививки", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса.

Пройти вакцинацию ради отдыха за границей готовы 19% россиян. Почти столько же (18%) сказали, что все зависит от вакцины. Еще 2% респондентов сообщили, что уже сделали прививки.

В мае сервис спрашивал у россиян, на что они готовы ради пляжного отдыха. Тогда 50% респондентов сообщили, что готовы сдать тест COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16% готовы были отсидеть две недели в самоизоляции по возвращении домой, 12% согласны ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию. При этом 16% согласны на все вышеперечисленные меры, а 6% готовы даже за отдых с ограничениями заплатить больше, чем обычно.