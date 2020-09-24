"В летнем сезоне в Сочи отдохнули 2,9 млн человек, а с 1 января — более 4 млн", — сказал мэр на пресс-конференции в рамках Всероссийского форума журналистов в четверг.

Копайгородский напомнил, что с 25 марта курорт был закрыт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"После снятия карантина на курорте первыми открылись здравницы, затем отели. Места размещения были загружены почти на 100%", — отметил Копайгородский.

По его словам, за весь период пандемии в Сочи зарегистрировано 1303 случая заражения коронавирусной инфекции. Через обсерватор прошли 4,8 тыс. человек.