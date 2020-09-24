"Вы посмотрите, что делается в некоторых странах: там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее", — сказал Путин.

"У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем эффективные меры", — отметил глава государства.

По его словам, "стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться". "Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", — сказал Путин в ходе встречи с губернаторами российских регионов, избранными в Единый день голосования в сентябре этого года.

Президент обратил внимание на необходимость наращивания тестирования, выполнения эпидемических требований. "Также нужно вести диалог с людьми. Только я вас прошу — этот диалог не должен приобретать жестких форм, навязывания, последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются", — подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание на необходимость принятия мер по охране здоровья прежде всего людей старшего поколения, "людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями".

"Все это нужно делать аккуратно, исходя из реальной ситуации на конкретной территории, которую вы возглавляете. Но нельзя эти проблемы уводить и на второй, третий план. Иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется", — предупредил Путин.

"Это будет очень тяжелое испытание для граждан, для страны, для нашей экономики. Поэтому аккуратно, но настойчиво, в спокойном профессиональном режиме нужно продолжать ту работу, которую мы начали несколько месяцев назад. Исходя из реалий, складывающихся на каждой конкретной территории", — сказал Путин.