Как сообщает в четверг пресс-служба Москомтуризма, соглашение подписали председатель комитета Екатерина Проничева и министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В рамках соглашения стороны будут развивать совместную работу по целому ряду направлений, включая взаимодействие между организациями туристской индустрии двух регионов, обмен опытом по вопросам государственного регулирования сферы туризма и туристской деятельности, содействие формированию новых туристских маршрутов. В ближайшее время начнется работа по интеграции электронных сервисов и программных продуктов Республики Крым с цифровым сервисом RUSSPASS.

"Сотрудничество с Республикой Крым, в том числе в рамках нового цифрового сервиса RUSSPASS, позволит обеспечить благоприятные условия для увеличения взаимного туристского потока и продвижение потенциала двух регионов, познакомит пользователей сервиса со всей России с историей, культурой и туристическими возможностями Республики Крым", — отметила Проничева.

Волченко подчеркнул, что большинство туристов приезжают в Крым из Москвы, у туристов из Крыма столица также пользуется высоким спросом. "Поэтому тем более важно более тесное и качественное сотрудничество в сфере туризма. Соглашение подразумевает широкий спектр взаимодействий, направленных на развитие наших взаимных турпотоков на протяжении всего года, а не только летнего периода", — сказал он.

Соглашение также предусматривает содействие развитию детского, молодежного и семейного туризма, туризма старшего поколения и социального туризма, проведение совместных мероприятий, обмен календарем событий и другой актуальной информацией.