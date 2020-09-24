Речь идет о рейсах в города Китая, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Испании, Финляндии, Греции, Германии, Хорватии, Австрии, Литвы, Бельгии и Великобритании. По заявлению компании Росавиация отозвала эти допуски, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Россия из-за пандемии коронавируса в конце марта закрыла все международное авиасообщение. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Швейцарию, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. Полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.