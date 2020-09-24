"Учитывая, что НДС является одним из основных источников доходов федерального бюджета, уменьшение поступлений этого налога может привести к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере и связанных с поддержкой бизнеса в целях устойчивого развития экономики страны", — пояснили в пресс-службе.

НДС в размере 10% на все внутренние авиаперевозки был введен для поддержки отрасли в 2016 году на период до 2021 года. В прошлом году правительство сделало отдельное послабление для внутренних рейсов в обход Москвы — для них установили нулевой НДС, причем бессрочно. На все полеты в Крым, Калининград и города Дальнего Востока ставка также нулевая и, по данным Минфина, менять ее не планируется.

По данным газеты "Ведомости", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина отложить повышение ставки НДС на авиаперелеты через Москву на период после 2024 года. Рост ставки приведет к повышению налоговой нагрузки на авиакомпании на 30 млрд руб., что "в условиях кризиса и закрытого международного авиасообщения несет в себе риски банкротств в отрасли", говорится в письме президента РСПП Александра Шохина, на которое ссылается издание.

Между тем Минтранс РФ выступает за обнуление НДС для всех внутренних авиаперевозок с 2021 до 2025 года. Как сообщалось, в начале сентября ведомство обратилось с просьбой поддержать это предложение к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В письме также говорилось, что в августе Минтранс просил поддержать установление нулевого НДС Минфин, однако тот не поддержал эту идею.