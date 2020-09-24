"Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", — заявил Трюдо в видеообращении к народу.

Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано всего 47 новых случаев COVID-19, а в минувший вторник за сутки выявили "намного больше тысячи" заражений.

"Мы находимся на пороге осени, которая может быть намного хуже весны", — констатировал премьер.

"И мы не можем изменить сегодняшние или завтрашние показатели, они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад", — заявил он.

При этом Трюдо отметил, что в стране еще можно поменять ситуацию к началу зимы.

"Скорее всего, мы не будем собираться для празднования Дня благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество", — сказал Трюдо.

В своей речи Трюдо призвал канадцев продолжать использовать защитные маски и установить правительственное приложение, которое уведомляет пользователя в случае, если тот находился в контакте с больным коронавирусом.

"Вместе мы в состоянии взять под контроль эту вторую волну", — заявил премьер.

СМИ отмечают, что в последние дни в Канаде наблюдается всплеск случаев коронаируса. Так, на этой неделе среднесуточный прирост заражений составлял больше 1 тыс.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.