"За сутки в Калининградской области зарегистрировали 39 новых случаев коронавирусной инфекции. В последние две недели число заболевших стабильно превышает 30 человек. Это количество заболевших граждан наблюдалось на протяжении временного отрезка с конца апреля и по середину июня, после которого число инфицированных стало снижаться. Однако с начала августа наметился рост новых случаев COVID-19", — рассказали в штабе.

Заболевшие встречаются во всех возрастных группах и социальных групп. Ежедневно новые инфицированные выявляются среди воспитанников и сотрудников детских садов, школьников, студентов, медиков, пенсионеров. Есть среди них и "привозные" случаи — из других регионов России и других стран.

За время пандемии всего в регионе выявлено 4 118 случаев заболевания, 3 179 человек выздоровели, 79 умерли, под медицинским наблюдением остаются 1 795 человек.