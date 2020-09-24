"В течение всего дня экскурсоводы музея-заповедника будут рассказывать об истории и значении форта №1 и Владивостокской крепости в судьбе Дальнего Востока и всей России", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея-заповедника "Владивостокская крепость".

Фестиваль музейщики организовали совместно с краевым агентством по туризму и туристско-информационным центром Приморского края.

В рамках мероприятия пройдут одни из первых экскурсий на форт №1. Он расположен на горе Кудрявцева в районе поселка Горностай в пригороде Владивостока. Это первый объект Владивостокской крепости, построенный с учетом боевого опыта в русско-японской войне.

До форта и обратно можно будет добраться на бесплатных автобусах, курсирующих в течение всего дня от центральной площади Владивостока.

В сентябре музей-заповедник уже провел ряд фестивалей. Ранее на трех объектах Владивостокской крепости прошел "Музыкальный пикник". В течение двух дней коллективы их Приморья и Хабаровска давали "живые" концерты, также гости смогли увидеть экспозицию, подготовленную Государственной Третьяковской галереей, посетить территории фортификационных сооружений Владивостока.

Состоялся также фестиваль для детей на форте Поспелова с обширной культурной и развлекательной программой. Перед гостями выступили музыканты, актеры театров, провели мастер-классы и экскурсии.

В Приморье реализуется государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы, направленная на поддержку и развитие культурных проектов и мероприятий в крае.

Как сообщалось, Владивостокская крепость — уникальный архитектурный памятник, объекты которого возводились в 1899-1914 годах. Крепость включает в себя более 800 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" создан в 2019 году.