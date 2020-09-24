Фальков вместе с директором Службы внешней разведки России, председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным в четверг ознакомились с ходом раскопок, идущих в Большом Кремлевском сквере. Директор Института археологии, вице-президент РАН академик Николай Макаров рассказал им о полученных результатах.

"Это большая, очень серьезная и важная работа, которая, в том числе, будет больше привлекать в Кремль к историческим памятникам туристов как из России, так и из-за рубежа", — сказал Фальков журналистам.

Он напомнил, что археологические раскопки в Кремле идут по поручению президента России Владимира Путина.

Как рассказал Фальков по итогам осмотра, "один из самых часто задаваемых вопросов в этом году — не пострадала ли российская наука в условиях коронавируса". "Первая половина года для археологов была безрадостной, потому что сдвинулись сроки запланированных мероприятий. И мне очень приятно отметить сегодня, что наши коллеги, наш главный Институт археологии вновь вернулся в привычный ритм жизни. И это мероприятие очень символическое и значимое", — отметил Фальков.

"Найденные здесь вещи поражают, изумляют. Это и остатки зданий, в том числе здания Приказов — по современной терминологии, это Дом правительства. И другие предметы, которые, конечно, дают более широкое представление в целом об истории российской государственности, а также о культуре и быте Москвы", — отметил Нарышкин.

Институт археологии начал раскопки в Большом Кремлевском сквере в мае 2019 года. Целью работ является изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году — открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI-XVII веков. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту России.

В июле 2020 года Институт археологии РАН возобновил раскопки. Программа работ 2020 года предполагает продолжение изучения здания Приказов и продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев.

В ходе раскопок в 2020 году уже получены научные результаты, существенные для прояснения истории заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси, сообщала в августе пресс-служба Института археологии. Среди новых находок — уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров (в том числе западноевропейскую), стиль для письма на бересте и воске редкой формы.

Кроме того, были найдены, вероятно, остатки здания Разрядного Приказа — государственного органа военного управления в XVI — XVII веках. Также археологи обнаружили следы крупного поселения времен железного века (вторая половина I тысячелетия до нашей эры — первые века нашей эры).