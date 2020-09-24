"Шарджа сняла ограничения на въезд зарубежных туристов через любые пункты пропуска. Но есть требования: не более чем за 96 часов до поездки путешественники обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус. По прибытии тест будет проведен повторно – до выяснения его результатов нужно соблюдать изоляцию", — пишет издание.

Карантин до получения результатов этого теста можно провести в гостинице. Если тест окажется положительным, путешественникам придется соблюдать 14-дневную изоляцию за свой счет. За нарушение карантинных мер грозят штрафы и суд.

Для въезда в Шарджу туристам также понадобится страховка, покрывающая лечение от COVID-19. В самолете им предложат заполнить форму о состоянии здоровья.

Как отмечает газета, власти эмирата будут пересматривать и обновлять действующие меры в зависимости от ситуации.

Ранее въезд российским туристам разрешил эмират Дубай, "Аэрофлот" и Emirates возобновили туда прямые рейсы 11 сентября. Пока обе авиакомпании выполняют по два рейса в неделю. Для въезда в Дубай действуют такие же правила, как и для Шарджи. До закрытия авиасообщения из-за пандемии в Шарджу авиакомпания Air Arabia выполняла прямые рейсы в Шарджу из Москвы и Грозного.