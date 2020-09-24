Роспотребнадзор изменил требования к россиянам, возвращающимся из зарубежных поездок. Прежде им нужно было в течение трех дней после возвращения загрузить на портал Госуслуг результаты ПЦР-теста на коронавирус. С 24 сентября до получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"Это вряд ли повлияет на интерес к зарубежным турам, поскольку сдать тест после прибытия из-за границы и разместить его на портале Госуслуг в любом случае надо в течение трех дней. Люди, зная это, все равно летят за рубеж и по возвращении стараются уложиться в срок, чтобы избежать штрафов. Теперь в течение этих трех дней надо еще и самоизолироваться. Невелика разница, тем более, многие и так остались на удаленке", — считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Правда, по ее словам, это решение Роспотребнадзора неприятно психологически.

"Это сильно напрягает психологически: 21 сентября Роспотребнадзор заявляет об отсутствии необходимости вводить в России новые ограничения, а 23-го их вводит. Получается, что слухи о новых ограничениях с 20 сентября не были такими уж беспочвенными, хотя их активно опровергали. И вот сама эта ситуация вполне может повлиять на спрос на поездки, потому что люди уже не знают, чего ждать от властей", — подчеркнула представитель РСТ.