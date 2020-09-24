"28 сентября авиакомпания "ИрАэро" приступит к выполнению перелетов по маршруту Иркутск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский, Красноярск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский и обратно на самолетах Sukhoi Superjet 100", — говорится в сообщении.

Перелеты с Камчатки в Благовещенск будут осуществляться два раза в неделю, а стыковочные рейсы в Иркутск и Красноярск — раз в неделю каждый. Рейсы запланированы по понедельникам и средам

"Открытие рейсов в Благовещенск позволит пассажирам аэропорта Елизово не только добраться до Амурской области без пересадок, но и воспользоваться дальнейшими удобными стыковочными рейсами в Иркутск и Красноярск", — сказано в сообщении.