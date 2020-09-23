"До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (граждане должны — ИФ) соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", — говорится в постановлении, опубликованном в среду.

Пункт о самоизоляции прибывающих из-за границы россиянах внесен в постановление главного санитарного врача, принятое в марте "О социально-эпидемиологическом благополучии населения", где речь идет об обеспечении режима самоизоляции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор с 1 августа обязал всех граждан, возвращающихся из зарубежных стран, заполнить анкету на борту самолета до прибытия в Россию, после прибытия заполнить анкету возвращающегося из-за рубежа на портале госуслуг, а затем загрузить на портал результаты ПЦР-теста на коронавирус. Сделать это необходимо в течение трех дней с момента прибытия.

Как напоминает надзорное ведомство, штраф за непредоставление тестов составляет от 15 до 40 тыс. рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей Москвы с 1 августа побывали за рубежом, порядка 1% из них после возвращения не загрузили результаты тестов на коронавирус на портал госуслуг и должны будут заплатить штраф.