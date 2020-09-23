Как сообщила пресс-служба правительства региона, пешеходным сделают участок от улицы Северный Вал до улицы Новая Застава. Новая схема движения начнет действовать с 25 сентября.

"Как объяснили в отделе дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации МО "Выборгский район", на данном участке находится много исторических объектов, мест притяжения туристов и кафе", — отмечается в релизе.

В пресс-службе подчеркнули, что предложение сделать Крепостную улицу пешеходной поддержали порядка 80% жителей города.

Крепостная улица — одна из старейших в Выборге. Тянется от Крепостного моста до Восточно-Выборгских укреплений. До начала XX века была главной улицей города.