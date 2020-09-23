"Масштабный иммерсивный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили 138 757 тысячи человек. Пока это самый успешный проект нынешнего года", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" открылась в Третьяковской галерее 22 февраля, но из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений, она была закрыта для посетителей с 17 марта и вернулась к работе только 3 июля. Выставка проработала до 20 сентября.

В экспозицию включены произведения Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и многих других. В состав выставки вошли работы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея Кино, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-заповедника "Абрамцево" и частных коллекций.