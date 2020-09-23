Пока что власти Филиппин решили полноценно открыть остров для местных туристов с 1 октября. Попасть на Боракай теперь смогут жители регионов страны, в которых действуют обычные правила карантина. В том числе это касается путешественников из столицы Манилы. Для въезда понадобится отрицательный тест на COVID-19 и бронь отеля.

На данный момент путешествовать по Боракаю могут лишь его жители, а также гости из соседних провинций. Расширяя возможности для въезда, власти Филиппин надеются на возрождение местного тусектора.

В прошлом году остров, знаменитый своими белоснежными пляжами, привлек два миллиона туристов – в основном из Китая и Южной Кореи.