Остановка мирового туризма из-за пандемии COVID-19 крайне негативно сказалась на экономике ряда стран, для которых туризм был основным источником дохода. Наиболее пострадали островные государства, которые предлагали пляжный отдых.

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Так, экономика Мальдив на 38,9% зависит от туризма. Архипелаг расположен в Азии, к юго-западу от Шри-Ланки и Индии, в Индийском океане. Чтобы вернуть туристов, отели Мальдив в сентябре начали снижать цены до 40%, но путешествие все равно выходит дорогим – тур с перелетом из России стоит от 180 тысяч за двоих на неделю. "Аэрофлот" возобновил рейсы на архипелаг 10 сентября.

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На втором месте среди пострадавших – Британские Виргинские острова. Это группа из девяти островов в Карибском море в 64 км к востоку от Пуэрто-Рико. Доходы от туризма там составляют 33% ВВП. Британское правительство закрыло острова для посетителей 19 марта.

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Замыкает топ-3 Макао – особый административный район Китая, экономика которого на 28% зависит от туризма. Макао называют китайской Португалией, у туристов он популярен благодаря колоритной архитектуре, фестивалям, различным шоу, казино и шопингу. До пандемии россияне могли посещать Макао без виз.

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Следом в антирейтинге расположилась Аруба – голландский остров в Карибском море, который благодаря удачному расположению обходят стороной ураганы. Всего за время пандемии там зарегистрирован 101 случай коронавируса. Экономика зависит от туризма на 27,6%.

Фото: Pixabay.com

Вануату – остров, расположенный в южной части Тихого океана, вошел в топ-5. Доходы от трат путешественников составляют 18,2% ВВП. Острова пользуются огромной популярностью у аквалангистов благодаря коралловым рифам, подводным пещерам и затонувшим кораблям.

Фото: Pixabay.com

Архипелаг Кабо-Верде в Африке зависит от туризма на 17,7%. Страна славится своей креольской культурой, сочетающей португальские и африканские традиции, народной музыкой – морна – и многочисленными пляжами. Всего там зарегистрировано 800 случаев COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Сент-Люсия – островное государство в Карибском море, которому туризм приносит 15,6% доходов. Сент-Люсия славится пляжами с вулканическим песком, рифами, роскошными курортами и рыбацкими деревушками. На западном берегу находятся живописные конусообразные вулканы Гро-Питон и Пти-Питон.

Фото: Pixabay.com

Белиз – еще одна страна в Карибском море, пострадавшая от остановки туризма. Доходы от отрасли составляли 15% ВВП. В Белизе зарегистрировано 22 случая COVID-19, аэропорты и порты страны закрыты, круизы приостановлены. Туристов в Белизе привлекают руины древних городов цивилизации майя.

Фото: Pixabay.com

Острова Фиджи расположены в южной части Тихого океана. Туристы любят их за причудливые ландшафты, поросшие пальмами пляжи и прозрачные лагуны, окруженные коралловыми рифами. Экономика страны на 14,1% зависит от туризма. Всего на островах зарегистрировано менее 20 случаев COVID-19, границы закрыты с 25 марта.

Фото: Pixabay.com

Мальта – единственная европейская страна, замыкает топ-10, ее доходы от туризма составляют 14,1%. На Мальте было зарегистрировано более 600 случаев коронавируса. В конце августа ходили слухи о том, что Россия может возобновить с этой страной авиасообщение, но они не подтвердились. У туристов Мальта популярна благодаря многочисленным историческим достопримечательностям: в разное время эта страна принадлежала римлянам, госпитальерам, маврам, французам и британцам.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), с января по май число международных туристических прибытий сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Почти все страны ввели те или иные ограничения на туризм, связанные с коронавирусом. К концу июля ослабили такие ограничения лишь 40% государств. Большинство экспертов ожидают восстановления отрасли не раньше второй половины 2021 года.