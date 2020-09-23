Такие данные приводит сервис бронирования отелей и туристического жилья Booking.com. Предпочтения российских туристов с 1 июня по 31 августа 2020 года на внутренних и международных направлениях сравнивались с аналогичным периодом 2019 года.

"В то время как небольшие населенные пункты оказались трендом именно этого лета, хорошо известные, проверенные временем города по-прежнему возглавляют список самых популярных направлений. Так, согласно бронированиям на платформе, россияне по традиции предпочитали отдыхать в Санкт-Петербурге, Москве и Казани", — рассказали в компании.

В то же время, по данным Booking, такие населенные пункты на побережье Черного моря, как Благовещенская, Лермонтово, Дивноморское, Голубицкая и Сукко в Краснодарском крае привлекли намного больше бронирований, чем годом ранее. Увеличился турпоток и на Байкал, Валдай и другие места притяжения туристов в России.

"Среди объектов размещения россияне чаще, чем в прошлом году, выбирали парк-отели, а также кемпинги и мотели. В этом году именно эти три типа объектов для проживания возглавили рейтинг самых популярных вариантов размещения среди российских путешественников", — добавили в сервисе бронирования.