Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября. Россияне могут въезжать в страну по квоте 500 человек в неделю. Также требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Несмотря на это, российская сторона до сих пор не объявила о возобновлении авиасообщения с Грецией. В среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 1 октября.

"Греки от своего предложения принимать россиян не отказывались. Сейчас дело за российской стороной, которая должна отреагировать, но пока этого не произошло. Мы очень надеемся на возобновление авиасообщения в скором времени, объективных препятствий для этого нет", — сказал Цандекиди порталу "Интерфакс-Туризм".

По его мнению, произойти это может в первой половине – середине октября. Ждать рейсов раньше не стоит.

"Это не однодневный процесс, он займет дней 10-15. А 1 октября уже на носу, думаю, что это фактически нереально", — отметил эксперт.

Цандекиди подчеркнул, что на первом этапе турбизнес волнует сам факт возобновления авиасообщения между Россией и Грецией.

"Очевидно, это сначала будет незначительное число рейсов. Квота 500 человек у греков – это где-то 2-3 рейса в неделю. Для туризма этого недостаточно, но важен сам факт того, что возобновится авиасообщение. Нужно понять процент выявляемости коронавируса, если он будет низким – квота будет очень быстро увеличена. Так Греция уже поступила с другими странами", — заметил эксперт.

По его словам, в перспективе одного-двух месяцев после открытия прямых рейсов квота в 500 человек в неделю может превратиться в несколько тысяч. "Для зимнего сезона этого как раз достаточно", — заключил Цандекиди.

В прошлом году в Греции отдохнули около миллиона российских туристов. На данный момент из популярных массовых зарубежных направлений отдыха для россиян открыта только Турция.