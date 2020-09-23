"Программа влияет однозначно и безусловно положительно. Для агентств Свердловской области это было важно, они смогли продать (туры в – ИФ) тот же Крым, Краснодарский край, иные направления, которые, в общем-то, позволили им поправить материальную ситуацию, а она была отчаянная, потому что много месяцев не было никаких продаж. Эта программа позволила форсировать продажи, а это очень важно", — отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, программа позволила агентствам выплатить зарплаты сотрудникам, закрыть некоторые задолженности.

"С точки зрения туристских компаний, это привело к оживлению рынка, пусть краткосрочному, но в той ситуации, в которой сейчас находится рынок, а это глубочайшая стагнация, — это крайняя необходимость", — сказал эксперт, отметив, что благодаря программе туры внутри страны стали продавать те операторы, которые ранее работали в основном в сфере выездного туризма.

"Безусловно, программу можно критиковать с точки зрения технических недочетов, но стратегически это абсолютно правильный курс", — подчеркнул Мальцев.

Старший преподаватель кафедры экономики и управления Уральского института управления — филиала РАНХиГС Светлана Маковкина также считает, что программа возврата наличных денег за туры внутри страны будет иметь положительный эффект для туристической отрасли.

"Программа кэшбека, при ее доступности и разумности, сделает российские курорты привлекательными, в первую очередь не в сезон и для групп населения, не обладающих высокой платежеспособностью. Любой курортный отдых имеет сезонные признаки, практические во всех странах. Программа кэшбека может оказать существенный эффект на увеличение туристического потока в "непопулярное", не сезонное время. Однако, необходима информированность широких слоев населения о возможности использования программы", — сказала Маковкина в беседе с "Интерфаксом".

Эксперт отметила, что российские продукты помимо всего прочего могут иметь достаточно широкий интерес потребителей в формате туров выходного дня.

"На российский курортах есть что посмотреть. Особенно серьезную историческую ценность имеют курорты Крыма. Снижение финансового бремени потребителей и развития туров выходного дня позволят поддержать туристическую инфраструктуру Краснодарского края, обеспечив заполняемость гостиниц, местных предприятий общественного питания", — сказала собеседница агентства.

Для поддержки туристической отрасли в сложившихся обстоятельствах эффективными могут оказаться любые программы, считает эксперт.

"Государство должно реализовывать крупные инвестиционные проекты в регионе, а также активно применять программы поддержки бизнеса. То есть, действовать нужно по двум направлениям – поддерживать как потенциальных потребителей (проектами кэшбеков, в частности), так и участников рынка, предлагающих услуги турбизнеса по всему спектру", — сказала Маковкина.

Так, участникам рынка, по ее словам, необходим доступ к длинным, дешевым кредитам, которые позволят развивать туристическую индустрию. Возможное же увеличение турпотока даже в выходные дни позволит поддержать экономику туристических регионов, которые пострадали в период пандемии коронавируса.

"Вместо обычного времени май-июнь, туристический сезон начался в конце июля-августе. По словам местных жителей, количество туристов в 2020 году на две трети ниже, чем в обычные периоды", — пояснила Маковкина.

Кроме того, российские туристы отмечают, что в целом уровень сервиса на курортах страны остается низким несмотря на то, что после Олимпиады-2014, прошедшей в Сочи, организация отдыха существенно улучшилась. При этом, пребывание на российских курортах становится сравнительно недорогим – благодаря развитому ретейлу, крупным федеральным сетям, которые стабилизировали цены на основные продукты питания.

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В ее рамках туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России, приобретенных на сайте мирпутешествий.рф у участников программы – туроператоров и отелей. Первый этап распродажи туров по России с кэшбеком прошел с 21 по 28 августа. В его рамках более 60 тыс. туристов купили туров и размещения в отелях более чем на 1,4 млрд рублей. Кэшбек составлял 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 тыс. рублей на одну банковскую карту.

Ко второму этапу правила программы планируется изменить – минимальный порог для возврата денег будет снят, а максимальная сумма кэшбека составит 50 тыс. рублей. Минимальное количество дней отдыха для участия в программе будет сокращено с 4 до 2 дней, чтобы участвовать в ней могли также поездки на выходные. Проект документа об изменении программы 16 сентября был размещен на портале правовой информации.