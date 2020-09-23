"Программа "100 развлечений Курорта Красная Поляна" – главный инвестиционный проект, запланированный курортом на 2021 год. "100К" – это 10 направлений отдыха, в каждом из которых по 10 и более развлечений для каждого гостя. Сюда входит весь спектр активностей: от трекинга и спорта, велнеса и медицины, до экстремальных и семейных развлечений", — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что программа нацелена на три группы – семейных гостей, динамичную молодежь и гедонистов.

"Это также стратегия устойчивого развития, направленная на сохранение природы. Окружающая среда – основа нашего бизнеса, поэтому мы берем на себя ответственность заботиться о природе и беречь ресурсы для нынешних и будущих поколений", — отметили в компании.

Среди других инвестиционных планов курорта на 2021 год еще два больших проекта – эксклюзивный клубный поселок Шале и Центр функциональной медицины Medical & SPA Поляна 960.

"Комплекс шале расположится в окружении гор и заповедной природы Сочинского национального парка на отметке 1000 метров над уровнем моря. Это будет элитный отдых в горах международного уровня. В свою очередь Medical & SPA Поляна 960 – это первый шаг к созданию на курорте медцентра уровня 5 звезд, по климатическим стандартам не уступающего альпийским клиникам Европы. Проект был частично запущен в 2020 году, гости уже могут воспользоваться программами оздоровления", — рассказали в пресс-службе.

Горный курорт "Горки Город" в Сочи в рамках ребрендинга изменил название на Курорт Красная Поляна в сентябре прошлого года. В новую стратегию развития вложено около 5 млрд рублей.