"Загрузка туристической инфраструктуры в апреле была на нуле, в конце июня — около 5-10%. Август был достаточно хорошим, загрузка доходила до 30-40%, а в выходные — до 70%", — сказал Корнеев.

Он добавил, что в сентябре поток туристов начал снижаться, сегодня в городе загружены 30% туристической инфраструктуры.

Корнеев уточнил, что в первую очередь имеет в виду загрузку объектов размещения. Глава комитета отметил, в город пока едут преимущественно индивидуальные туристы.

"Делового туризма летом в Петербурге не было полностью, сейчас он немного восстанавливается. Школьного туризма не было, как и культурно-познавательного, поскольку не работали музеи. В августе мы смогли выйти на индивидуальных и самостоятельных туристов", — сказал Корнеев.