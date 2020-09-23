"В предстоящем сезоне мы планируем ввести в эксплуатацию канатную дорогу нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr. Это первый подъемник такого типа в России. Кабины этой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума и вибрации. Поездка горнолыжников в таких кабинах будет максимально комфортной. При разработке и производстве системы D-Line применены 205 новшеств, 31 инновация и зарегистрировано 14 патентов", — рассказали в пресс-службе.

Новая канатная дорога будет построена на южном склоне хребта Аибга и протянется до отметки 2200 метров над уровнем моря. Ее протяженность – 2000 метров, перепад высот составит – 600 метров. Сейчас на южном склоне работает одна кресельная канатная дорога "Эдельвейс", на которой периодически образуются очереди из-за большого числа катающихся по трассам этой части курорта туристов.

"Дорога станет на курорте 30-й по счету, она уже получила название "Вероника". Ее пропускная способность составит 2400 человек в час, она пройдет параллельно действующему сейчас кресельному подъемнику "Эдельвейс". Появление еще одной "транспортной артерии" на южном склоне позволит избежать очередей в период пиковой загрузки", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, инвестиции в строительство новой канатки составят более 1 млрд рублей.

"Роза Хутор" — горный курорт в поселке Красная Поляна в Сочи, построенный к зимней Олимпиаде 2014 года. Он имеет самую большую в России протяженность трасс – более 100 км, а вместе с соседними курортами Красная Поляна и Газпром, с которыми он имеет единый ски-пасс – почти 180 км.