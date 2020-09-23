Россия закрыла границы для всех иностранных граждан 27 марта из-за пандемии коронавируса, но затем в августе и сентябре для граждан ряда стран ограничения были сняты. На данный момент с целью туризма в Россию можно приезжать из Великобритании, Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, Мальдив, Танзании, а также из трех стран СНГ – Белоруссии, Киргизии и Казахстана. 27 сентября к списку добавится Южная Корея, но безвизовый режим между ней и РФ временно отменен.

Въезд в Россию возможен непосредственно из этих десяти стран. Например, гражданин Великобритании не может попасть в РФ из страны вне разрешенного списка.

Для прибывающих из-за границы действует ряд правил. Помимо российских виз (для стран дальнего зарубежья) туристам требуется отрицательный тест ПЦР на COVID-19, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прибытия. Тест должен быть на английском или русском языке. Без этой справки иностранца не допустят в самолет.

Обязательный 14-дневный карантин по прибытии в Россию был отменен 15 июля. Находиться в изоляции не требуется, если у иностранного гражданина есть отрицательный тест на коронавирус, и он не собирается осуществлять в России трудовую деятельность.

О возобновлении авиасообщения с другими странами точной информации нет. В конце августа западные СМИ сообщили, что РФ может разрешить полеты во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Шанхай (КНР), но ожидания не подтвердились. Оперативный штаб продолжает отслеживать ситуацию с коронавирусом в мире.

Несмотря на открытие границ с рядом стран, эксперты не рассчитывают на рост из них турпотока.

"Из всех стран, граждане которых могут сейчас приезжать в Россию, практически нет турпотока. Он и до закрытия границ был небольшим, а сейчас совсем маленький, хотя оттуда и приезжает небольшое число деловых туристов", — сказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Он отметил, что основные доноры въездного потока в РФ – Китай, Германия, США –– откроются ближе к Новому году, а может быть, только весной будущего года. И произойдет это не раньше, чем когда эти страны сами откроют въезд для россиян, так как возобновление авиасообщения Россией происходит на паритетной основе.