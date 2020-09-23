"15 сентября в регионе был последний чартер с туристами по летней программе. Всего за лето их (чартеров — ИФ) было 10. Общее количество туристов — более 1,4 тыс. человек. Средняя оценка туристов по пятибалльной шкале — 4,85 баллов. Это результаты опроса туроператора TUI, который организовывал туры. Это очень высокая оценка, что для нас стало приятным сюрпризом", — сказал глава республики.

По его словам, загрузка чартеров, следующих из Москвы в Улан-Удэ, в среднем составила 91%. В связи с большим спросом на чартерные рейсы в Бурятию, туроператор планирует запустить туристический пакет для путешествий по зимнему Байкалу. Как ожидается, летняя программа также будет доступна и в следующем году. Средняя стоимость недельного тура вместе с перелетом, проживанием, питанием и экскурсиями составляет около 45 тыс. рублей на человека.

Говоря о том, что можно посмотреть и где отдохнуть в Бурятии, глава республики подчеркнул, что это не только Байкал.

"Прежде всего, это культурный, познавательный и этнический туризм. Бурятская культура сама по себе очень глубокая и необычная, у нас богатая история. Национальная кухня никого не оставляет равнодушным. У нас расположены буддистские монастыри. Самый известный из них — Иволгинский Дацан, где хранится драгоценное нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова, который более 90 лет назад ушел в нирвану, его тело до сих пор имеет признаки жизни. Также у нас, пожалуй, самая большая община старообрядцев в России, которые сохранили свой уникальный уклад жизни. Все очень колоритно и красиво", — отметил Цыденов.