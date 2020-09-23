"Государственный исторический музей информирует, что по результатам конкурса на проведение работ по реставрации памятника Минину и Пожарскому, победителем объявлено Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО "МНРХУ"). Начало реставрационных работ запланировано на ноябрь 2020 года", — говорится в сообщении.

Стоимость реставрационных работ составит 55 млн рублей.

В пресс-службе напомнили, что в августе 2018 года музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ. Самые крупные пожертвования были сделаны Российским военно-историческим обществом и банком "ПСБ". Оставшаяся часть средств, необходимых для реставрации монумента, выделена Министерством культуры РФ.

Межобластное научно-реставрационное художественное управление ранее реставрировали настенные росписи в памятниках архитектуры XII-XVII веков в Новгороде, Пскове, Казани, Кириллове, Свияжске, других древних городах России, а также проводили работы по восстановлению настенных росписей в Успенском, Благовещенском и Архангельском соборах Московского Кремля, соборе Василия Блаженного на Красной площади.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвящённый предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Памятник был воздвигнут 1818 году назад на народные средства.