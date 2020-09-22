Музей разместился во флигеле дома, где 22 октября 1870 года Бунин появился на свет. Теперь это проспект Революции, а раньше это была улица Большая Дворянская.

Экспозиция музея разделена на две части: первая рассказывает о жизни Бунина в России, вторая — за границей.

В числе личных предметов писателя, представленных на выставке, — охотничья сумка, которую он увез с собой в эмиграцию, семейная Библия, изданный в 1916 году сборник рассказов "Господин из Сан-Франциско" с автографом классика. Все это было подарено музею падчерицей Константина Паустовского, кинодраматургом Галиной Арбузовой.

Иван Бунин — классик русской литературы, в 1933 году удостоен Нобелевской премии по литературе.