В сравнении с августом 2019 г. показатель упал на 46%. При этом в июле падение было значительнее — на уровне 61% год к году.

Большинство перевозок в августе выполнено внутри РФ — 5,3 млн человек (-3%). На международных линиях перевезено 693 тыс. пассажиров (-88%).

Меньше остальных аэропортов Москвы из-за последствий коронавируса в прошлом месяце пострадало "Домодедово": его пассажиропоток упал на 27% год к году, до 2,3 млн человек. Традиционный лидер рынка "Шереметьево" обслужил немного меньше — 2,2 млн человек (-58%). Перевозки через "Внуково" составили 1,5 млн человек (-44%).

За январь-август пассажиропоток трех аэропортов сократился на 54%, до 31,2 млн человек. Перевозки через "Шереметьево" упали на 60%, до 13,3 млн человек, через "Домодедово" — на 45%, до 10,5 млн человек, через "Внуково" — на 53%, до 7,4 млн человек.