Таким образом, полетная программа по данному направлению, заявленная до 23 октября 2020 года, свернута досрочно.

AZUR air начала летать из Москвы в Красноярск 17 июля 2020 года. Рейсы выполнялись по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800.

"После комплексного анализа текущей ситуации авиакомпания посчитала, что полеты по данному направлению после 22 сентября экономически нецелесообразны", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе AZUR air.

На данный момент на направлении Москва — Красноярск полеты выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, Nordstar, Nordwind (совместно с Pegas Fly) и "ЮТэйр".