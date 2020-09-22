"Мы призываем вас, дорогие посетители музея-заповедника, проявлять благоразумие и соблюдать элементарные правила безопасности. Попытка спуститься к морю с высокого обрыва по узкой и крутой тропинке, исследование древних стен путем хождения и ползания по ним могут привести к трагедии", — говорится в заявлении музея-заповедника, распространенном во вторник.

Как сообщалось, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках (Москва) Александр Шумский во время спуска в западной части Херсонеса упал со скалы вместе с внуком 16 сентября текущего года. Священник погиб на месте, семилетний ребенок выжил — мальчик лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

"К сожалению, в этом году, помимо описанной трагедии, имели место и другие опасные инциденты. Сравнительно недавно мужчина, не справившись с водной стихией, сломал ногу. На предыдущей неделе пожилая женщина чуть не утонула из-за сильного течения", — отмечают в музее-заповеднике.

В связи с этим администрация усилила контроль за соблюдением правил техники безопасности.

Херсонес — археологический памятник на юге России, основанный около 422/421 годов до н.э. и существовавший непрерывно более 15 веков. Площадь Херсонесского городища составляет примерно 45 гектаров.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

В состав Херсонеса входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.