Она отметила, что "если погода будет стоять такая (солнечная), то мы рассчитываем, что через какое-то время, ближайшие недели, мы сможем пригласить на постоянную экспозицию". "Если будет дождливая, то при дожде эти работы проводить невозможно", — добавила гендиректор галереи.
Она уточнила, что перед открытием будут проведены испытания новой системы, чтобы "быть уверенным, что все готово".
Говоря о картинах, которые пострадали в результате протечки, Трегулова сообщила, что с ними "все в порядке, через три дня они вернулись в экспозицию и постоянное хранение".
26 августа экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее были закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате ливня в Москве.
Картины, находившиеся в залах, не пострадали, сотрудники музея смогли оперативно их снять, что помогло защитить их от воды. Причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала сильного дождя. В результате протечки под наблюдением специалистов находятся около 10 работ, их сохранности ничего не угрожает.
В середине сентября к работе вернулись закрытие выставки — "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" и "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан".