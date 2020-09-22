"Постоянная экспозиция закрыта, она вся демонстрирована, за исключением ряда последних залов, потому что мы проводим там сейчас капитальную замену труб ливневого стока, которую для нас проводит наш попечитель, компания "Крост" и ведёт абсолютно на безвозмездной основе. Поэтому все зависит от того, какая у нас будет у нас погода на дворе", — сказала Трегулова во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда постоянная экспозиция сможет вернуться к работе.

Она отметила, что "если погода будет стоять такая (солнечная), то мы рассчитываем, что через какое-то время, ближайшие недели, мы сможем пригласить на постоянную экспозицию". "Если будет дождливая, то при дожде эти работы проводить невозможно", — добавила гендиректор галереи.

Она уточнила, что перед открытием будут проведены испытания новой системы, чтобы "быть уверенным, что все готово".

Говоря о картинах, которые пострадали в результате протечки, Трегулова сообщила, что с ними "все в порядке, через три дня они вернулись в экспозицию и постоянное хранение".

26 августа экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее были закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате ливня в Москве.

Картины, находившиеся в залах, не пострадали, сотрудники музея смогли оперативно их снять, что помогло защитить их от воды. Причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала сильного дождя. В результате протечки под наблюдением специалистов находятся около 10 работ, их сохранности ничего не угрожает.

В середине сентября к работе вернулись закрытие выставки — "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" и "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан".