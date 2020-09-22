"22 сентября на высоте 100 метров произошло столкновение с птицами воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс Екатеринбург — Москва. На борту находилось 69 пассажиров, пять членов экипажа", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что командир воздушного судна после инцидента принял решение проследовать до места назначения — в аэропорт "Шереметьево".

Свердловская транспортная прокуратура по поручению Уральского транспортного прокурора в ходе проверки оценит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел при взлете самолета из екатеринбургского аэропорта "Кольцово".