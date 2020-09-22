"Прямые рейсы авиакомпании из Нур-Султана в Москву (Домодедово) возобновляются с 26 сентября 2020 г с частотой один раз в неделю по средам. Первый рейс будет выполнен в эту субботу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Полеты будут осуществляться на авиалайнере Boeing 767.

"В настоящее время рейсом могут воспользоваться только граждане России и Казахстана, а также лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан", — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что казахстанцам, прилетающим в Москву, необходимо будет заполнить анкету и иметь при себе справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, полученную не ранее чем за 3 дня до рейса. "Пассажиры, вылетающие в целях осуществления трудовой деятельности, подлежат двухнедельному карантину", — информировали в пресс-службе.

"Гражданам России, планирующим поездку в Москву, необходимо заполнить анкету на портале "Госуслуги" не позднее закрытия регистрации на рейс. В течение 72 часов по прилету граждане России должны пройти ПЦР-тест и разместить информацию на портале "Госуслуги"", — говорится в сообщении.

Все пассажиры, прибывающие из Москвы, должны сдать ПЦР-тест в течение 48 часов после прилёта или пройти 14-дневный домашний карантин. При наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент въезда в Республику Казахстан, проходить его не требуется, пояснили в пресс-службе.

"Транзит через Москву в третьи страны временно запрещен", — добавили в авиакомпании.